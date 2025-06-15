Karabağlar Belediyesinden Lgs'ye Giren Çocuklarını Bekleyen Ailelere Okul Önlerinde Hizmet

(İZMİR) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sabahı ilçedeki okulları ziyaret ederek, çocuklarını bekleyen ailelerle bir araya geldi. Belediye ayrıca ailelere ikram, çadır ve oturma alanı hizmeti de sundu.

Karabağlar Belediyesi, bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sırasında okul önlerine ikram aracı gönderdi. Ayrıca sınava giren çocuklarını bekleyen aileler için çadır ve oturma alanı hizmeti sunuldu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da okulları ziyaret ederek öğrencilerin ve ailelerinin heyecanını paylaştı.

Belediyede mevcut üç ikram aracını da öğrencilerin, velilerin ve sınav görevlilerin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Kınay, Eserkent Şehit İbrahim Okçu Ortaokulu, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu ve İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde hizmet verdiklerini, diğer sınavlarda da ikram araçlarını farklı okullara yönlendirmek istediklerini söyledi.

Sınav günü çocuklarının sınav heyecanını paylaşan aileler de sunulan bu imkanlar için Başkan Kınay'a teşekkür ederek, verilen hizmetlerden memnun olduklarını belirtti.

Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, eğitim hayatları boyunca onların en büyük destekçileri olacaklarının ifade ederek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları ve ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz. Elimizdeki tüm imkanlarımızı yarınlarımızın sahibi olan çocuklarımız için kullanacağız. Biz Karabağlar'da kocaman bir aileyiz" şeklinde konuştu.