Karabağlar'da Bahar Şenliği Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bahar Şenliği, Belediye Başkanı Helil Kınay'ın katılımı ile gerçekleşti. Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kınay, "Bugün burada çocuklarımızın coşkusunu paylaşmak hepimize güç ve umut veriyor" dedi.

Sosyal Etkinlik Merkezi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Bahar Şenliği, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu. Etkinlikte Belediye Başkanı Helil Kınay da öğrencilerle bir araya geldi. Şenlikte öğrenciler çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenirken, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kostümler mini bir defileyle sergilendi. Yumurta taşıma, sandalye kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar, etkinliğe renk kattı.

"Gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Başkan Helil Kınay, baharın umut, yenilenme ve güzel yarınlara yürüyüş anlamına geldiğini belirterek, "Bugün burada çocuklarımızın coşkusunu paylaşmak hepimize güç ve umut veriyor. KARBEM'de büyüttüğümüz her çocuk, Karabağlar'ın aydınlık geleceğine atılmış bir adımdır. Bu güzel bahar gününde gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliğine vurgu yapan Kınay, KARBEM'in daha fazla mahallede hizmet vermesi için çalışmaların süreceğini belirttti.