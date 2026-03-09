Karabağlar Belediyesi'nden "Çöp Ev" Açıklaması

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi tarafından Gülyaka Mahallesi'nde bulunan bir çöp ev ile ilgili yapılan açıklamada, evden şu ana kadar 12'den fazla kamyon dolusu atık ve eski eşya çıkarıldığı belirtilerek, çalışmaların tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde geniş çaplı ilaçlama çalışması başlatılacağı bildirildi.

Karabağlar Belediyesi tarafından Gülyaka Mahallesi'nde bulunan bir çöp evde sürdürülen çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 2983 Sokak No: 16 adresinde bulunan bir meskene ilişkin çevre sakinlerinden gelen şikayetler üzerine belediye ekiplerimiz tarafından yerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde söz konusu meskende yoğun çöp ve atık birikimi bulunduğu, ortamın hijyen koşullarının ciddi şekilde bozulduğu ve durumun halk sağlığı ile çevre sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edilmiştir."

İncelemelerde ayrıca böcek ve kemirgen oluşumuna ilişkin bulgulara rastlanmış, mesken içerisinde kötü koku, bozulmuş gıda maddeleri ve hijyen koşullarının bozulmasına bağlı çeşitli sağlık riskleri gözlemlenmiştir. Konu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 254 ve 256. maddeleri kapsamında değerlendirilmiş ve Karabağlar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu gündemine taşınmıştır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 14.10.2025 tarihli kararı doğrultusunda mesken sahiplerine temizlik ve ıslah işlemlerinin yapılması için süre verilmiştir.

Verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmadığının tespit edilmesi üzerine Karabağlar Belediyesi tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Yapılan başvuru sonucunda İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2026/3424 D.İş sayılı kararı ile belediye ekiplerine meskene girilerek temizlik ve ıslah işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verilmiştir. Söz konusu süreç, Karabağlar Kaymakamlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülmüş, ilgili kurumların iş birliğiyle gerekli idari ve hukuki adımlar atılmıştır.

Mahkeme kararının ardından belediye ekipleri ve emniyet birimleri eşliğinde 4 Mart 2026 tarihinde adrese gidilerek temizlik ve boşaltma işlemleri başlatılmıştır. Meskende biriken yoğun çöp ve atıkların tahliyesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Çöp evde yürütülen temizlik çalışmalarına Karabağlar Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde katılmıştır. Çalışmalarda 35 personel, 2 kamyon ve 1 kepçe görev alırken, Karabağlar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi KAR-KUT'tan bir personel de çalışmalara destek vermiştir.

İki katlı ve teras bölümü bulunan yapıdan çıkarılan atık ve eşyalar ekipler tarafından titizlikle ayrıştırılmıştır. Üst kat ve teras bölümünde bulunan atıklar doğrudan kamyonlara yüklenirken, giriş katındaki malzemelerin kamyonlara doğrudan aktarılması mümkün olmadığı için önce sokağa çıkarılmış, daha sonra yola dökülen atıklar kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenerek alandan tahliye edilmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucunda evden şu ana kadar 12'den fazla büyük kamyon dolusu atık ve eski eşya çıkarılmıştır. Kullanılamaz durumdaki eşyalar bertaraf edilmek üzere alınırken, kullanılabilir durumdaki eşyalar ise ayrıştırılarak ev içerisinde belirlenen odalarda düzenli bir şekilde muhafaza edilmiştir.

Temizlik çalışmaları pazartesi günü de devam edecek ve çalışmaların tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde de geniş çaplı ilaçlama çalışması yapılacaktır. Bu çalışma tamamlanana kadar komşularımızın çevre ve halk sağlığı açısından olumsuz etkilenmemesi için süreç hassasiyetle yürütülmektedir.

Karabağlar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığını ve yaşam güvenliğini korumak amacıyla gerekli çalışmalar daha önce olduğu gibi bundan sonra da titizlikle sürdürülecektir."