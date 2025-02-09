Karabağlar'da Haşere İlaçlama Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Karabağlar'da Haşere İlaçlama Çalışmaları Başladı

Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan haşere problemleriyle etkin mücadele etmek amacıyla ilçede kapsamlı bir ilaçlama programı başlattı. 58 mahallede düzenli ilaçlama yapılacak.

09.02.2025 11:07  Güncelleme: 12:52
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla ilçede kapsamlı erken dönem sinek ve böcek ilaçlamasına başladı.

İlçedeki 58 mahallede yürütülecek ilaçlama çalışmalarıyla, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene ve fare gibi zararlılarla zamanında etkin mücadele edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi ile Karabağlar Belediyesi'nin koordineli çalışmaları kapsamında, ilçedeki tüm mahallelerde 1 ay boyunca ilaçlama yapılırken, program kapsamında ilk uygulama Çalıkuşu, Bahar, Arap Hasan ve Aşık Veysel mahallelerinde başlatıldı.

Ekipler çalışmalar sırasında doğaya zarar vermeyen biyolojik larvasitler kullanırken rögarlar, menholler, süs havuzları, kuyular, çöp konteynerleri, yağmur suyu kanalları, göletler ve dereler gibi su kaynaklarını ilaçlayarak larva oluşumu engelledi.

"Daha temiz ve sağlıklı bir Karabağlar için çalışıyoruz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve yaşam kalitesi bizim için öncelikli. Yaz aylarında artan sinek, böcek ve fare problemlerini en aza indirmek için ekiplerimiz planlı ve kapsamlı çalışmalarla sahada olacak. İzmir Büyükşehir Belediyemizle koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karabağlar'ın her mahallesinde ilaçlama yapacağız. Bu çalışmalar ile özellikle yaz aylarında yaşanan sinek ve haşere sorununa zamanında müdahale etme noktasında kararlıyız. Daha temiz ve sağlıklı bir Karabağlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Kınay, çalışmaların sadece 1 ay değil, belli periyotlarla düzenli ilaçlama programlarının yıl boyu devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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