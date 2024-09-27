Karabağlar\'da Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Başladı

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(İZMİR)- Çevre ve iklime uygun peyzaj çalışmaları ile parklara yeni dokunuşlar yapan Karabağlar Belediyesi, parklarda Kurakçıl Peyzaj çalışmalarını başlattı.

Hayatımızın her anında ihtiyaç duyduğumuz suya bitkiler de ihtiyaç duyuyor. İklim nedeniyle su kaynaklarından tam verim alınamayan yerlerde uygulanan Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape), Karabağlar'da da yaşama geçirildi. İlk olarak Çalıkuşu Parkı'nda yapılan Kurakçıl Peyzaj çalışmasında sıcak iklime dayanıklı ve suyu en az düzeyde kullanan bitkiler kullanıldı.

Karabağlar Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri. uygun ve elverişli durumdaki parklarda yeni peyzaj uygulamasını hayata geçirmeye devam edecek. Böylece suyun en az düzeyde kullanılması ve çevrenin korunmasına yardımcı olunacak.

Başkan Helil Kınay, yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınma, orman alanlarının yanması sonucu ülkemizde de değişimler yaşandığını belirterek, Karabağlar Belediyesi olarak su ve enerji sarfiyatını düşürecek çalışmalara ağırlık vereceklerini ifade etti. Kınay, parklarda yapılan kurakçıl peyzaj çalışmaları ile enerji ve su tasarrufu yapacaklarını ve bu çalışmaları ilçenin geneline yayacaklarını söyledi.