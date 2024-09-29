Karabağlar'da Temiz Nehirler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Karabağlar'da Temiz Nehirler Günü Etkinliği Düzenlendi

Karabağlar\'da Temiz Nehirler Günü Etkinliği Düzenlendi

Karabağlar Belediyesi, Varyant ve Çeşme Rotary Kulüpleri ile birlikte 'Temiz Nehirler Günü' kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenledi. 5-16 yaş arası çocuklar, aileleriyle birlikte katıldı ve çevre konulu resimler yaptı.

29.09.2024 12:14  Güncelleme: 12:41
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi "Temiz Nehirler Günü" kapsamında, Varyant Rotary Kulübü ve Çeşme Rotary Kulübü ile birlikte çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Yunus Emre Pazaryeri önünde düzenlenen etkinliğe 5-16 yaş arası çocuklar aileleriyle birlikte katıldı. Etkinlikte çocuklar çevre temizliği konulu resimler yaptı.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Çeşme Rotary Kulübü adına Efecan Arpağ, Varyant Rotary Kulübü Başkanı Engin Zorbaz ve üyeler, Gruplardan Sorumlu Guvarnör Yardımcısı Özgür Kitapcı Candan, Bölge 2440 Federasyonu Çevre Komite Başkanı Tolga Alanyalı, Varyant Rotary Kulübü Çevre Komite Başkanı Damla Ateş, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Belediye Başkanı Kınay, çocukların yaptığı resimleri yakından inceledi. Çocuklardan çöpleri yere atmamalarını, dereleri ve nehirleri korumalarını isteyen Kınay, onlara mikrofon uzatarak çevre ile ilgili mesajlarını aldı.

Rotary yetkilileri de bu etkinliğin yaşanan iklim krizi ve su sorunuyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçladığının altını çizerek, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'a katkılardan dolayı teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda çocuklar çevredeki çöpleri toplayarak geri dönüşüm kutularına attı. Başkan Kınay ve Rotary yetkilileri, yaptıkları resimlerle  çevrenin önemini anlatan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Temiz Nehirler Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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