Karabağlar'dan Adıyaman'a İlmek İlmek Dayanışma

(İZMİR) - 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Karabağlar Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi, depremzede aileler için anlamlı bir dayanışma çalışmasına imza attı. Kardeş belediyeler tarafından yürütülen "İlmek İlmek Dayanışma" projesi kapsamında hazırlanan yardımlar konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ulaştırıldı.

Karabağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde İzmirli kadınların el emeğiyle ördüğü battaniyeler; mahalle muhtarları ve ilçe sakinlerinin katkılarıyla hazırlanarak, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu yardım setleriyle birleştirildi. Böylece dayanışmanın en somut örneklerinden biri hayata geçirildi

KAR-KUT ekibi sahada

Karabağlar Belediyesi Arama Kurtarma (KAR-KUT) ekibi, depremzede aileleri ziyaret ederek İzmir'den gönderilen kolileri dağıttı. Heyet ayrıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek yaşamını yitiren yurttaşları andı. Proje kapsamında LGS ve üniversiteye hazırlık kitaplarından oluşan eğitim materyalleri de bölgeye ulaştırıldı.

Başkan Abdurrahman Tutdere'den teşekkür

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, proje kapsamında kente gelen KAR-KUT ekibini makamında kabul etti. Başkan Tutdere, bu projeyi hayata geçiren Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

Başkan Kınay "Dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 6 Şubat'ın acısının hala yüreklerde olduğunu belirterek, "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla dayanışmamızı ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz. Bu sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda kimseyi yalnız bırakmadan yaralarımızı birlikte sararak yolumuza devam edeceğiz" dedi.