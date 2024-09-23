Karabalçık Mahallesi'nde 10. Üzüm Festivali Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabalçık Mahallesi'nde 10. Üzüm Festivali Coşkusu

Osmangazi Belediyesi, Karabalçık Mahallesi'nde 10. Üzüm Festivalini düzenledi. Etkinlikte lezzetli üzümler yarıştı, çeşitli aktiviteler ve bilim sohbetleri gerçekleşti. Belediye Başkanı Erkan Aydın, geleneklerin yaşatılması için bu tür festivallere destek verdiklerini belirtti. Festival, Özge Öztimur'un konseriyle sona erdi.

23.09.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Karabalçık Mahallesi'nde üzüm festivali düzenledi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Hepimiz bir nostalji yaşıyoruz. Köylerin geleneklerini ve hasletlerini kaybetmemesi için bu tür etkinlilere destek veriyoruz. Ben bu festivalde emeği geçen ve katkısı olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediyesi, ilçede yetişen ürünleri ulusal ve uluslararası boyutta duyurmak için festivaller düzenliyor. Karabalçık Mahallesi'nde üzüm festivalinin bu yıl 10'uncusu gerçekleşti. Karabalçık köyünde üreticiler tarafından yetiştirilen birbirinden lezzetli çeşit çeşit üzümler dereceye girmek için yarıştı. Alphonse, Red Globe ve Beyaz Kokulu cinsinde üzümlerin ayrı ayrı kategorilerde yarıştığı şenlikte birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü verildi. Festival kapsamında "Köyümüzde Şenlik Var" etkinlikleri ve bağ bozumunda ekinoks etkinliği, bilim sohbetleri ve teleskop gözlemi yapıldı. Düzenlenen aktiviteler ile hem çocuklar hem de yetişkinler eğlence dolu anlar geçirdi. Festivale gelen çocuklar, sokak oyunları, şişme oyun parkurları, zıp zıp, yüz boyama, langırt, bouble şov, gibi aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile renkli bir gün geçirdi. Halk Dansları Topluluğu ekipleri yaptığı gösteriler ile festivale renk katarken, Türk Sanat Müziği Topluluğu ise bir konser verdi. Festivalin ardından alanında uzman eğitmenler tarafından gökyüzü, uzay, gezegenler hakkında bilim sohbetleri gerçekleştirildi. Geceyle gündüzün eşit olduğu özel bir gün sonbahar Ekinoks'unda alanda kurulan teleskopla Venüs ve Satürn gezeni gözlemi yapıldı. Düzenlenen üzüm festivaline Belediye Başkanı Erkan Aydın, BTSO geçmiş dönem Başkanı Celal Sönmez, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Karabalçık'ın üzümü festival yapacak kadar güzel ve lezzetli"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Üzüm festivalinin 10'uncusu düzenleniyor. Geçen hafta incir festivalindeydik. Bu hafta da üzüm festivalindeyiz. Karabalçık köyünün üzümü festival yapacak kadar güzel ve lezzetli. Umarım uzunca yıllar bu şekilde devam eder. 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinliklerini şuana kadar 16 köyde gerçekleştirdik. Bu etkinlikler de devam ediyor. Bizim çocukluğumuzdaki hıdrellezler, köy şenlikleri ve hayırları yaşatmış oluyoruz. Hepimiz bir nostalji yaşıyoruz. Köylerin geleneklerini ve hasletlerini kaybetmemesi için bu tür etkinlilere destek veriyoruz. Ben bu festivalde emeği geçen ve katkısı olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Ekinoks geceyle gündüzün eşit olduğu özel bir gün'

Bağ Bozumu Ekinoks Etkinliği'nde konuşan Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü (BAAK) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, "Etkinliklerimizi köylerde bilim buluşmaları kapsamında Osmangazi Belediyesi, ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda her ay farklı bir köye giderek etkinliği yapacağımız dönemdeki uygun bir temayla ilişkilendirdiğimiz ve halkı bilimle buluşturduğumuz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bugün sonbahar Ekinoks'u geceyle gündüzün eşit olduğu özel bir gün, bu aynı zamanda mevsimin döndüğünü gösteriyor. Bizde bu temayı işlediğimiz, bununla ilgili bilgileri halka aktarmak istediğimiz hem gözlem yapacağımız hem de insanları bilgilendireceğimiz, onlarlar bilim sohbeti yapacağımız bir etkinlik planladık" ifadelerini kullandı.

Festival, başarılı şarkıcı Özge Öztimur'un verdiği konserle son buldu.

Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Kültür Sanat, Erkan Aydın, Festival, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabalçık Mahallesi'nde 10. Üzüm Festivali Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Karabalçık Mahallesi'nde 10. Üzüm Festivali Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement