Karabat, takipteki kredi ve kart borçlarının 392,9 milyar TL\'ye ulaştığını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bireysel kredi ve kredi kartlarında takipteki alacakların bir yıldan kısa sürede yüzde 77 artarak 392,9 milyar liraya yükseldiğini belirterek, ekonomi yönetimini eleştirdi. Karabat, artan borçların vatandaşların ödeme gücünü kaybettiğini gösterdiğini savunarak, "Türkiye'de organize bir şekilde servet transferi ve vurgun yapıldı. Bunun karşılığında da halk fakirleştirildi" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Sadece fonlar değil, vatandaşlar da batıyor" başlıklı bir açıklama yaptı. Karabat, şunları kaydetti:

"Fon krizinin gelişini izleyen Mehmet Şimşek, vatandaşların batışını da aynı şekilde izliyor. Türkiye sistemli ve bilerek batağa mı sürükleniyor? Hep birlikte veriler üzerinden bakalım... İnsanlar artık borçlanarak zenginleşmiyor, ayakta kalmaya çalışıyor. İktidar ekonomide başarı hikayesi anlatırken milyonlarca insan kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemez hale geliyor. Rakamlar ortada. Bu tablo tesadüf değil.

BDDK verilerine göre 7 Kasım 2025'te bireysel kredi ve kredi kartlarında takipteki alacaklar 222,4 milyar TL'ydi. 16 Ekim 2026'da 392,9 milyar TL'ye çıktı. Bir yıldan kısa sürede yüzde 77 artış. Neden 7 Kasım 2025'i başlangıç olarak aldık? Ona da bakalım... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4 Kasım 2025'te 'Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz' dedi. Fonlardaki vurguna göz yuman Şimşek yüzünden şu anda borsa tepetaklak. Sermaye piyasalarındaki kriz reel ekonomiye de yansımış durumda.

Mehmet Şimşek, fonların yanı sıra kredi ve kredi kartı borçlarının da kontrolden çıkacağını biliyordu. Ona da göz yumdu. Aynı dönemde bireysel kredi ve kredi kartı borçları yüzde 31 artarak 6,88 trilyon TL'ye ulaştı. Takipteki borçlar ise yüzde 77 büyüdü. Yani insanlar sadece daha fazla borçlanmıyor, borçlarını ödeyebilme gücünü de kaybediyor. Borç büyüyor, gelir yetişmiyor, faiz işlemeye devam ediyor.

"FİLMİN SONUNDA SARAY DEĞİL, HALK KAZANACAK"

Kredi ve kredi kartlarında takip oranı yüzde 4,24'ten yüzde 5,71'e yükseldi. Kredi kartlarında ise oran yüzde 6,11'e ulaştı. Bu ne demek? İnsanlar borçlarını çevirmekte giderek daha fazla zorlanıyor. Bir tarafta yüksek faizler, diğer tarafta eriyen alım gücü. Maaş yetmiyor, emekli aylığı yetmiyor, kredi kartı devreye giriyor. Sonra kart borcu başka bir borçla kapatılmaya çalışılıyor. Vatandaş borç sarmalına sürüklenirken ekonomi yönetimi bu gidişatı izliyor, bilerek sessiz kalıyor.

Bu mesele artık yalnızca fon, borsa, sermaye piyasaları ve bankacılık meselesi değil. Türkiye'de organize bir şekilde servet transferi ve vurgun yapıldı. Bunun karşılığında da halk fakirleştirildi. Ekonomi ise çok büyük darbe aldı. Göstermelik operasyonlar, tutuklamalar yapılıyor. Fakat herkes biliyor ki esas vurgun yapanlar korunuyor. Ekonomi iyice soğutulduktan sonra Erdoğan cankurtaran gibi yine sahneye çıkarılmak isteniyor. Biz bu filmi çok gördük. Ama bu sefer filmin sonunda Saray değil, halk kazanacak."