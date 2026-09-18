Karabat\'tan 130 fonun tasfiyesine tepki

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 130 fonun tasfiye sürecine alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fon krizi bugün başlamadı, bugün yalnızca patladı" diyerek 10 aydır uyarılara rağmen etkili denetim yapılmadığını savundu. Karabat, "Bu kadar büyük bir para hareketinin bulunduğu sektörde denetim mekanizmaları neden daha erken ve etkili çalışmadı? Bugün 130 fon tasfiye ediliyorsa bu 10 ayın hesabını kim verecek?" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TEFAS'taki 7 portföy yönetim şirketine ait fonların işleme kapatılması ve 130 fonun tasfiye sürecine alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabat, yaşanan gelişmelerin aniden ortaya çıkmadığını belirterek, "Fon krizi bugün başlamadı, bugün yalnızca patladı" ifadelerini kullandı. Karabat, sürecin 700 binden fazla yatırımcıyı ve 900 milyar liraya yaklaşan bir büyüklüğü ilgilendirdiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını ve bu alanda düzenleme eksikliği bulunduğunu açıkladığını hatırlatan Karabat, Finansal İstikrar Komitesi'nin de 2 Aralık 2025'te konuyu gündemine aldığını belirtti. Komite toplantısında serbest fonlar ile para piyasası fonlarındaki gelişmelerin, bunların finansal istikrara etkilerinin ve alınabilecek tedbirlerin değerlendirildiğini ifade eden Karabat, "Kasım 2025'te fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığı biliniyorsa, Aralık 2025'te riskler Finansal İstikrar Komitesi'nin gündemine geldiyse neden yüz binlerce yatırımcının parasını ilgilendiren bu noktaya gelindi? Denetimler ne zaman başladı? Hangi riskler tespit edildi ve hangi tedbirler alındı?" sorularını yöneltti.

"SEKTÖRÜN YÖNETTİĞİ VARLIK 14,6 TRİLYON LİRA"

Karabat, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlığın 30 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 14,6 trilyon liraya ulaştığını, sektörün 2026'nın ilk altı ayında elde ettiği portföy yönetim komisyon gelirinin yaklaşık 26,1 milyar lira, net dönem karının ise 23,5 milyar lira olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde Tera Portföy'ün 4,16 milyar lira, Pusula Portföy'ün ise 2,72 milyar lira net kar açıkladığını kaydeden Karabat, iki şirketin altı aylık toplam karının yaklaşık 6,9 milyar liraya ulaştığına dikkati çekti. Bu iki şirketin yalnızca portföy yönetim komisyonlarından elde ettiği gelirin de yaklaşık 2,6 milyar lira olduğunu aktaran Karabat, fon sektöründe büyük bir ekonomik çıkar alanı oluştuğunu ileri sürdü.

"YATIRIMCININ İLK BEKLENTİSİ GÜVENDİR"

Mehmet Şimşek'in manipülasyon açıklamasının üzerinden 10 ay geçtiğini vurgulayan Karabat, "Bu kadar büyük bir para hareketinin bulunduğu sektörde denetim mekanizmaları neden daha erken ve etkili çalışmadı? Bugün 130 fon tasfiye ediliyorsa bu 10 ayın hesabını kim verecek?" dedi.

Fon krizinin etkilerinin sermaye piyasalarıyla sınırlı kalmadığını belirten Karabat, borsada büyük satışlar yaşandığını, fonlardan yoğun para çıkışı olduğunu ve tasarruf sahiplerinin döviz ile altına yönelmeye başladığını ifade etti. Karabat, "İnsanlara yıllardır 'Yastık altından çıkın, fonlara yatırım yapın, sermaye piyasalarına gelin' deniliyor. Ancak yatırımcının en temel beklentisi getiri değil, önce güvendir. Bu kriz para kaybettirmekle kalmadı, sermaye piyasalarının güvenilirliğine de ağır darbe vurdu. Sorumlular bunun siyasi hesabını verecek" diye konuştu.