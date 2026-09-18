Karabat'tan 130 fonun tasfiyesine tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabat'tan 130 fonun tasfiyesine tepki

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabat\'tan 130 fonun tasfiyesine tepki
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 7 portföy şirketine ait 130 fonun tasfiye sürecine alınmasına tepki göstererek 10 aydır uyarılara rağmen etkili denetim yapılmadığını savundu. Karabat, sürecin 700 binden fazla yatırımcıyı ve 900 milyar liraya yaklaşan bir büyüklüğü ilgilendirdiğini belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, 130 fonun tasfiye sürecine alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Fon krizi bugün başlamadı, bugün yalnızca patladı" diyerek 10 aydır uyarılara rağmen etkili denetim yapılmadığını savundu. Karabat, "Bu kadar büyük bir para hareketinin bulunduğu sektörde denetim mekanizmaları neden daha erken ve etkili çalışmadı? Bugün 130 fon tasfiye ediliyorsa bu 10 ayın hesabını kim verecek?" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TEFAS'taki 7 portföy yönetim şirketine ait fonların işleme kapatılması ve 130 fonun tasfiye sürecine alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabat, yaşanan gelişmelerin aniden ortaya çıkmadığını belirterek, "Fon krizi bugün başlamadı, bugün yalnızca patladı" ifadelerini kullandı. Karabat, sürecin 700 binden fazla yatırımcıyı ve 900 milyar liraya yaklaşan bir büyüklüğü ilgilendirdiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını ve bu alanda düzenleme eksikliği bulunduğunu açıkladığını hatırlatan Karabat, Finansal İstikrar Komitesi'nin de 2 Aralık 2025'te konuyu gündemine aldığını belirtti. Komite toplantısında serbest fonlar ile para piyasası fonlarındaki gelişmelerin, bunların finansal istikrara etkilerinin ve alınabilecek tedbirlerin değerlendirildiğini ifade eden Karabat, "Kasım 2025'te fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığı biliniyorsa, Aralık 2025'te riskler Finansal İstikrar Komitesi'nin gündemine geldiyse neden yüz binlerce yatırımcının parasını ilgilendiren bu noktaya gelindi? Denetimler ne zaman başladı? Hangi riskler tespit edildi ve hangi tedbirler alındı?" sorularını yöneltti.

"SEKTÖRÜN YÖNETTİĞİ VARLIK 14,6 TRİLYON LİRA"

Karabat, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği toplam varlığın 30 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 14,6 trilyon liraya ulaştığını, sektörün 2026'nın ilk altı ayında elde ettiği portföy yönetim komisyon gelirinin yaklaşık 26,1 milyar lira, net dönem karının ise 23,5 milyar lira olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde Tera Portföy'ün 4,16 milyar lira, Pusula Portföy'ün ise 2,72 milyar lira net kar açıkladığını kaydeden Karabat, iki şirketin altı aylık toplam karının yaklaşık 6,9 milyar liraya ulaştığına dikkati çekti. Bu iki şirketin yalnızca portföy yönetim komisyonlarından elde ettiği gelirin de yaklaşık 2,6 milyar lira olduğunu aktaran Karabat, fon sektöründe büyük bir ekonomik çıkar alanı oluştuğunu ileri sürdü.

"YATIRIMCININ İLK BEKLENTİSİ GÜVENDİR"

Mehmet Şimşek'in manipülasyon açıklamasının üzerinden 10 ay geçtiğini vurgulayan Karabat, "Bu kadar büyük bir para hareketinin bulunduğu sektörde denetim mekanizmaları neden daha erken ve etkili çalışmadı? Bugün 130 fon tasfiye ediliyorsa bu 10 ayın hesabını kim verecek?" dedi.

Fon krizinin etkilerinin sermaye piyasalarıyla sınırlı kalmadığını belirten Karabat, borsada büyük satışlar yaşandığını, fonlardan yoğun para çıkışı olduğunu ve tasarruf sahiplerinin döviz ile altına yönelmeye başladığını ifade etti. Karabat, "İnsanlara yıllardır 'Yastık altından çıkın, fonlara yatırım yapın, sermaye piyasalarına gelin' deniliyor. Ancak yatırımcının en temel beklentisi getiri değil, önce güvendir. Bu kriz para kaybettirmekle kalmadı, sermaye piyasalarının güvenilirliğine de ağır darbe vurdu. Sorumlular bunun siyasi hesabını verecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Özgür KarabatMilletvekiliYeni PartiİstanbulEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha “Elinde ne varsa verecek“ Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusu daha! "Elinde ne varsa verecek"
İsveç’te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti İsveç'te muhalefet çoğunluğu elde etti, Başbakan Kristersson istifa etti
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
NASA’dan “yüzyılda bir“ keşfi 2024’te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi NASA'dan "yüzyılda bir" keşfi! 2024'te çarptı, 1,5 yıl sonra fark edildi
14:12
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek
13:54
Kadir İnanır’ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
Kadir İnanır'ın yakınlar şokta: Bir kravat dahi bırakmamış bize
13:48
Kartal Avrupa’da uçtu Ülke puanında kritik gelişme
Kartal Avrupa'da uçtu! Ülke puanında kritik gelişme
13:46
iPhone 18 Pro Türkiye’de satışa çıktı İşte fiyatı
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 14:16:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Karabat'tan 130 fonun tasfiyesine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement