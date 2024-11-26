Karabet Geçidi'nde Kar Yağışı Mağduru Yolcular Minibüsü Çekti - Son Dakika
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Karabet Geçidi'nde Kar Yağışı Mağduru Yolcular Minibüsü Çekti

Karabet Geçidi\'nde Kar Yağışı Mağduru Yolcular Minibüsü Çekti

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi'nde etkili kar yağışı nedeniyle yolda kalan minibüsü yolcular halatla çekerek ilerletti. Çığ riskinin bulunduğu yolda, Karayolları ekipleri de çalışmalarını sürdürdü.

26.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
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VAN- Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Yolda kalan bir minibüsü yolcular halat bağlayarak çekti.

Van'da, 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği ve 84 kişinin yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu tarihten sonra her kış mevsimi çığ riskinin bulunduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor. Dün etkili olan yağış nedeniyle de kara yolu yer yer ulaşıma kapandı. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Bir minibüs yolda ilerlemekte güçlük çekince devreye içindeki yolcular girdi. Yolcular, minibüsü bağlanan halatla bir süre çekip ilerlemesini sağladı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Behçet DALMAZ/ VAN,

Kaynak: DHA

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