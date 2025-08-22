Karaborsa Bilet Satışına Tutuklama - Son Dakika
Karaborsa Bilet Satışına Tutuklama

22.08.2025 11:57
Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi karaborsa bilet satışı yapan şüpheli İ.Y. tutuklandı.

Fenerbahçe ile Benfica arasında iki gün önce oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı öncesi karaborsa bilet sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'daki müsabaka öncesinde karaborsa bilet satışı yapan kişilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüpheli İ.Y. yakalandı.

Şüphelinin yurt dışından maçı izlemek için gelen bir kişiden 50 avro ve 400 lira aldığının tespit edilmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Karaborsa bilet sattığı kişiyi turnikelerden geçirmeye çalıştığı esnada gözaltına alınan şüpheli İ.Y'nin daha önce de hakkında aynı suçtan çok sayıda işlem yapıldığı belirlendi.

İfadesinde Galatasaray taraftarı olduğunu ve karaborsa sebebiyle seyirden yasaklı olduğunu söyleyen İ.Y, "Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı Yoğurtçum Parkı'nda oturduk. Saat 20.30 sıralarında stada doğru gittik. Bende geçmiş yıllara ait yerde bulduğum akreditasyon kartı vardı. Kalabalıkta para karşılığı insanların hızlı geçişini sağlamak için akreditasyon kartını kullandım." dedi.

Şüpheli İ.Y. söz konusu paranın kendisine bir arkadaşı vasıtasıyla verildiğini, seyircinin turnikelerde sorun yaşaması üzerine parayı geri almak için geldiğini ve aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

