Karaborsa Bilet Satışına Tutuklama
Fenerbahçe-Sturm Graz maçında karaborsa bilet sattıkları için 2 kişi tutuklandı.
İstanbul'da, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Fenerbahçe- Sturm Graz maçı öncesinde karaborsa bilet sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması öncesinde karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, gişe satış fiyatı 3 bin 550 lira olan maç biletlerini 8 bin 500 liraya satmaya çalıştıkları belirlenen E.Y. ile A.A. yakalandı.
Şüphelilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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