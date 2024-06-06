Karabük Belediye Başkanı: Bir belediye başkanının görevi kınamak değildir - Son Dakika
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Karabük Belediye Başkanı: Bir belediye başkanının görevi kınamak değildir

Karabük Belediye Başkanı: Bir belediye başkanının görevi kınamak değildir

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) genel kurul toplantısında yaptığı açıklamada, bir belediye başkanının görevinin devletin uygulamalarını kınamak olmadığını belirtti. Çetinkaya, belediye başkanlarının görevinin halka hizmet etmek ve hiçbir örgüte yardım etmemek olduğunu vurguladı. Ayrıca, devletin her biriminin yerini bilmesi gerektiğini söyleyerek, devletin kınanmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

06.06.2024 15:45
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) genel kurul toplantısına ilişkin, "Bir belediye başkanının görevi asla kınamalar ya da devletimizin yapmış olduğu uygulamaları kınamak değildir. Bir belediye başkanının görevi kesinlikle hiçbir örgüte yardım, yataklık etmemektir. Bu noktada bizler de kurulda gereken tepkiyi verdik." dedi.

Çetinkaya, yaptığı açıklamada, dün delegelerle birlikte TBB genel kurulu için Ankara'da olduklarını anımsattı.

Ankara'da seçimleri yapmak üzere birçok belediye başkanı ve belediye meclisi üyesinin bulunduğunu belirten Çetinkaya, "Burada yaşı itibarıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk Bey divan başkanı olarak atandı. Divan açılışında kendisi devletimizin almış olduğu Hakkari Belediyesine kayyum atanmasıyla alakalı süreci şiddetle kınamaya kalkıştı." diye konuştu.

Çetinkaya, belediye başkanlığı makamının halka hizmet getirme makamı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buralar devletimizin, yargımızın almış olduğu kararları sorgulama ve kınama makamları değildir. Bizler de orada bu devletin bir paydaşı, milleti olarak, yine seçilmiş bir belediye başkanı olarak bu tavrın, buranın kınama makamı olmadığını kendisine (Ahmet Türk'e) uygun şekilde izah ettik. Buna müsaade etmedik. Kesinlikle burada devletimizin her biriminin yerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bir belediyenin yeri hizmet getirmektir, halka hizmet etmektir, vatandaşına hizmet etmektir. Bir belediye başkanının görevi asla kınamalar ya da devletimizin yapmış olduğu uygulamaları kınamak değildir. Bir belediye başkanının görevi kesinlikle hiçbir örgüte yardım, yataklık etmemektir. Bu noktada bizler de kurulda gereken tepkiyi verdik. Hiçbir şekilde hiçbir alanda biz devletin kınanmasına müsaade etmeyeceğiz."

Başkan Çetinkaya, tek dertlerinin millet ve devlet olduğunu vurgulayarak, "Bu çizgide inşallah Karabük'te de Karabük Belediye Başkanlığı sıfatıyla da görevimizi icra edeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinin hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Bizim için hizmet esastır, halkımız esastır, milletimiz, devletimiz esastır ve bu unsurlara hizmet etmekten de her zaman şeref duyarız. Bu şekildeki tavırlara hiçbir alanda hiçbir şekilde de taviz vermeyeceğiz, bunlara müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Özkan Çetinkaya, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

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