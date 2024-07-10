Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, faaliyetleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, faaliyetleri hakkında bilgi verdi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Çetinkaya, kente hak ettiği değeri vermeye çalıştıklarını ve çocuklar için yeşil, temiz, güzel alanlar oluşturacaklarını ifade etti. Ayrıca, Karabükspor'a destek olmak amacıyla yapılan bir otoparkın Karabükspor'a verildiğini ve bu sayede Karabükspor'a bir kaynak oluşturulduğunu belirtti. Çetinkaya, yeşil bir Karabük inşa etme hedeflerinden ve terminal binasıyla ilgili projelerinden de bahsetti.

10.07.2024 18:31
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

5000 Evler 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Çetinkaya, belediye başkanı seçildikten sonraki süreçte yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Çetinkaya, kente hak ettiği değeri vermeye çalıştıklarını aktararak, çocuklar için yeşil, temiz, güzel alanlar oluşturacaklarını ifade etti.

Herkesin "Karabükspor ne oldu?" diye sorduğunu belirten Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Geçmişinde ciddi başarı elde etmiş bir takımımız var. O yüzden bu takıma destek vermek bizim için de şereftir. Vermeye de devam edeceğiz imkanlarımız ölçüsünde, imkanlar oluşturmaya çalışacağız. Bu otoparkta ciddi finansman yatırımımız oldu. Buraya yaptığımız yatırım, Karabükspor'a feda olsun dedik ve o tesisimizi Karabükspor'a verdik. Onlar da bir günlüğü 30 lira olarak ücretlendirmişler. Bence çarşı esnafımız için güzel bir fiyat. Esnafımız Karabükspor'a destek vermek istiyorsa o otoparka sabah aracını bırakıp akşam alabilir. Böylece cüzi bir miktarla bu işini de görebilir. Hem otopark kazandık hem de Karabükspor'a bir kaynak oluşturduk. Bu bizim için önemliydi."

Yeşil bir Karabük inşa etme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Çetinkaya, buna yönelik projelerinden bahsetti.

Çetinkaya, terminal binasıyla ilgili de projelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, faaliyetleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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