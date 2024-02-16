Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, projelerini anlattı

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Karabük Belediye Başkanı ve MHP Karabük Belediye Başkan adayı Rafet Vergili, projelerini anlattı.

Kanyon Park Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vergili, kendisini 15 yıldır destekleyen herkese teşekkür etti.

Karabük'ün en temel problemlerini çözme konusunda büyük adımlar attıklarını belirten Vergili, şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız 15 yıllık süreçte ihtiyaç olan büyük yatırımları hızla hayata geçirirken, Karabüklülerin bir kuruşunu dahi heba etmemeye özen gösterdik. Yaptığımız en büyük hizmet, halkımızın ödediği paraları halkımıza hizmet olarak geri döndürmek oldu. Bu hizmetleri gerçekleştirirken de dualarınızı kalbimizde hissettik. Bizi 5 yıl daha destekleyeceğinize canı gönülden inanıyorum."

Vergili, daha sonra kentsel dönüşüm, sosyal konut, gündüz çocuk bakım evleri, gezici yaşlı bakımevi, merkez cami ve park projelerini anlattı.

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.