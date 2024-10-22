Karabük Cezaevi Kanalizasyon İhalesi Yapıldı - Son Dakika
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Karabük Cezaevi Kanalizasyon İhalesi Yapıldı

Karabük Cezaevi Kanalizasyon İhalesi Yapıldı

AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Karabük T Tipi Cezaevi kanalizasyon hattı ihalesinin yapıldığını duyurdu.

22.10.2024 14:16
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, T Tipi Kapalı Açık Ceza Kurumu kanalizasyon şebeke hattı yapım işi ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, cezaevi kanalizasyon şebekesinin tamamen yenileneceğini belirtti.

Vali Mustafa Yavuz, Milletvekili Ali Keskinkılıç ve İl Başkanı Ferhat Salt ile konuyu yakından takip ederek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a taşıdıklarını kaydeden Şahin, "Bakanımızın talimatlarıyla ihale yapıldı. İşin maliyeti 9 milyon 46 bin 501 liradır. Yer tesliminin ardından 300 gün içinde tamamlanacak. Kanalizasyon şebeke hattında 3 bin 782 metre Q400 milimetre çapında koruge boru döşenecek ve yaklaşık 88 parsel bacası konulacaktır. Kanalizasyon şebeke hattı Karabük Belediyesi kanalizasyon şebeke hattına bağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Şahin, ödenek dolayısıyla Bakan Tunç'a teşekkür etti.

SGK İl Müdürü Yıldırım'dan AA'ya ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İsmail Yıldırım, Anadolu Ajansı (AA) Karabük Bürosunu ziyaret etti.

Ziyaretinde AA Karabük muhabiri Orhan Kuzu ile görüşen Yıldırım, AA'nın kamuoyunun aydınlatılması ve halkın bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Kurum çalışmalarından bahseden Yıldırım, çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarının hak ve aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu belirtti.

Yıldırım, kayıt dışı istihdamın, kayıt dışı ekonominin istihdam piyasasındaki yansıması olarak öne çıktığına işaret ederek, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak her yıl kayıt dışı istihdam konusunda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürütülmektedir. 2024 yılı rehberlik ve bilgilendirme programı kapsamında kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadeleye yönelik uygulanan temel politikalardan biri de denetimin yanında sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla kayıt dışı istihdama geçit verilmemesi hedeflenmektedir. Bu itibarla sigortalı ve işverenlerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kayıt dışı çalışmayın, çalıştırmayın uyarısında bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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