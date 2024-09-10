Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın 85. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın 85. Yıl Kutlaması

Karabük Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın 85'inci yılını kutlamak için yayımladığı mesajında, 'Bu özel gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere, bu projede emeği geçen tüm insanları rahmet ve minnetle anıyorum. Hep birlikte, ülkemizin sanayi ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz' dedi.

10.09.2024 10:48  Güncelleme: 12:34
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(KARABÜK)- Karabük Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın 85'inci yılını kutlamak için yayımladığı mesajında, "Bu özel gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere, bu projede emeği geçen tüm insanları rahmet ve minnetle anıyorum. Hep birlikte, ülkemizin sanayi ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın kuruluşunun 85'nci yılını kutlamak için bir mesaj yayımladı. Başkan Köse, mesajında şunları kaydetti:

"10 Eylül 1939, Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşme yolundaki en önemli kilometre taşlarından biridir. 87 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda ve İsmet İnönü'nün önderliğinde temelleri atılan Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nda üretilen ilk Türk demiri, ülkemizin sanayi tarihinde bir dönüm noktası olmuş, Türk mühendisliğinin ve iş gücünün başarısını simgelemiştir.

Bu anlamlı günün 85'inci yıl dönümünde, Safranbolu Belediye Başkanı olarak, hem Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın hem de tüm Karabük ve Safranbolu halkının bu büyük başarıyı anma ve kutlama hakkını teslim etmek istiyorum. Kuruluş aşamasında karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelinmesi, ülkemizin bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine olan bağlılığının bir yansımasıdır.

Karabük'te üretilmeye başlanan ilk Türk demiri, Türkiye'nin sanayi devriminin simgesine dönüşmüş, birçok sektörde ilerlemenin ve yeniliğin kapılarını aralamıştır.

Bu özel gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere, bu projede emeği geçen tüm insanları rahmet ve minnetle anıyorum.

Hep birlikte, ülkemizin sanayi ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın 85. Yıl Kutlaması - Son Dakika

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