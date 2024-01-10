Karabük Keltepe Kayak Merkezi\'nde Kar Kalınlığı 10 Santime Ulaştı

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KARABÜK'te, Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Bölgede beklenen kar yağışlarıyla birlikte kayak merkezinin 12 Ocak'ta açılması planlanıyor.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam etti. Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Keltepe'de meteorolojik verilere öre kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kayak merkezinde sezonun 12 Ocak'ta açılması planlanıyor.