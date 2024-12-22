Karabük Kongresi'nden Birlik Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük Kongresi'nden Birlik Mesajları

Karabük Kongresi\'nden Birlik Mesajları

Cem Şahin, Karabük kongresinde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, birlikte çalışma sözü verdi.

22.12.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nden birlik ve beraberlik mesajlarının yükseldiğini belirtti.

Merkez Spor Salonu'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın katılımıyla dün yapılan kongreye ilişkin açıklama yapan Şahin, Karabük için hep birlikte çalışmaya, üretmeye, gönüller kazanmaya devam edeceklerini anlattı.

Yeniden diriliş ve tazelenme süreci olan kongrenin, hemşehrileriyle kucaklaşmanın, gönül köprülerini güçlendirmenin çok önemli vesilesi olduğunu dile getiren Şahin, "AK Parti, milletin ruhundan doğmuş, gönüllerle inşa edilmiş büyük bir dava ve medeniyet hareketidir. Bu dava, ayrıştırmayı değil birleştirmeyi, uzaklaşmayı değil kucaklaşmayı, ötekileştirmeyi değil kardeşliği şiar edinmiştir. İşte bu yüzden AK Parti'nin siyaset anlayışı, sadece sandıkta değil, gönüllerde kazanmaya dayanır. Bizim siyasetimiz, birlik siyasetidir, beraberlik siyasetidir, kardeşlik siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Şahin, her kapıyı çaldıklarını, her eli sıktıklarını, her yüreğe dokunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kongrenin ardından bütün teşkilatlarımızla her köyümüze gideceğiz, her vatandaşımızın kapısını çalacağız, dertlerini dinleyecek, çözümler üreteceğiz. Hep birlikte Türkiye için, hep birlikte Karabük için çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Kongremizde il başkanlığı görevine devam eden değerli kardeşimiz Ferhat Salt'a başarılar diliyorum. Eminim ki Ferhat Başkanımız, bu kutlu dava yolunda büyük özveriyle şimdiye kadar çalıştı, bundan sonra da çalışacak, Karabük'ümüzü daha güzel yarınlara taşıyacaktır."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Cem Şahin, AK Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Kongresi'nden Birlik Mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Kongresi'nden Birlik Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.