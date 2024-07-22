Karabük merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Karabük merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü üyesi oldukları belirlenen zanlıların işlemleri tamamlandı. 4 zanlı serbest bırakılırken, 6 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, senetler, pos cihazı ve dokümanlar ele geçirildi.

22.07.2024 18:49
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Karabük merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda yakalanan 11 zanlının işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.Y, İ.Y. V.Y, Y. G, E.M. ve D.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bu arada diğer bir şüphelinin de başka suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karabük, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda, 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını, zanlıların "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama", "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini bildirmişti.

Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

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