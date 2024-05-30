Karabük'te 13 Yaş Altı Futbol Liginde Filistin Protestosu - Son Dakika
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Karabük'te 13 Yaş Altı Futbol Liginde Filistin Protestosu

Karabük\'te 13 Yaş Altı Futbol Liginde Filistin Protestosu

Karabük 13 yaş altı futbol liginde oynanan müsabakada futbolcular, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' pankartıyla sahaya çıktı ve Filistin'e destek verdi. Ayrıca başlama düdüğünün ardından 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'i protesto etti.

30.05.2024 17:59
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Karabük'te 13 yaş altı futbol liginde oynanan müsabakada futbolcular sahaya "Nehirden Denize Özgür Filistin" pankartıyla çıktı.

Karabük 13 yaş altı futbol liginde, Anadolu Gençlik Spor ile 5000 Evler Spor, Safranbolu sentetik sahasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya futbolcular, Anadolu Gençlik Spor'un hazırladığı "Nehirden Denize Özgür Filistin" pankartıyla çıkarak Filistin'e destek verdi.

Ayrıca futbolcular başlama düdüğünün ardından 1 dakika sessiz bekleyerek İsrail'i protesto etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te 13 Yaş Altı Futbol Liginde Filistin Protestosu - Son Dakika

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