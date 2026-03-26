Karabük'te 2.026 Fidan Dikildi

Karabük'te geçen yıl çıkan orman yangınından etkilenen alanda 2 bin 26 fidan toprakla buluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Türkiye'nin Gücü: Orman" temasıyla 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla, geçen yıl yanan ormanın bulunduğu Aladağ mevkisindeki ağaçlandırma sahasında tören yapıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, yaptığı konuşmada, orman yangınlarında yanan alanları kaybedilmiş arazi olarak değil, yeniden ayağa kaldırılacak vatan emaneti olarak gördüklerini söyledi.

Dikim yapılacak alanın geçen yıl ağustos ve eylülde yaşanan yangın afetinden etkilendiğini belirten Bozkurt, "Yürüttüğümüz çalışmalarla burayı yeniden fidan dikimine uygun hale getirdik. Her fidan geleceğe verilmiş bir sözdür, her dikim toprağa vurulmuş bir iradedir, her yeşeren alan milletimizin yarınına olan inancının canlı bir nişanesidir." dedi.

Törenin ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından alana 2 bin 26 fıstık çamı, kuşburnu, kızılcık ve ıhlamur fidanı dikildi.