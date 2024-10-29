Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Komandolar 29 Ekim kutlamalarında da gururlandırdı

KARABÜK - Karabük'te Cumhuriyet'in ilanının 101. yıldönümü büyük coşkuyla kutlanırken komandoların gösterileri büyük alkış aldı.

Cumhuriyet kenti Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Mustafa Yavuz'un tebrikatları kabulü ile devam etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda devam eden etkinliklerde Vali Yavuz, gençlerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Bayrak ve flama geçişinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrenciler şiir ve kompozisyonlarını okudu.

Törende jimnastik, tekvando, trambolin ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni toplarken Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli komandoların gösterileri de her bayram olduğu gibi vatandaşları gururlandırdı.