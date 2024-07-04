Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, O.U'nun kullandığı otomobil ile B.Ö. idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan O.U'nun aracı, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile O.U'nun otomobilinde bulunan N.U, B.U. ve Z.D.U. yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

04.07.2024 21:49
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Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

O.U'nun kullandığı 06 DEL 237 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde, B.Ö. idaresindeki 34 CGA 009 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan O.U'nun yönetimindeki araç, park halindeki başka bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile O.U'nun kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan N.U, B.U. ve Z.D.U. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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