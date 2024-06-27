İş Kadını Üçüncü Üniversitesini Birincilikle Tamamladı

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İş kadını Meral Yüzbaşı (62), üçüncü üniversitesi olan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünü birincilikle tamamladı.

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 738 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende İzmir'de ihracat yapan bir şirketin kurucusu ve sahibi olan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Meral Yüzbaşıoğlu, üçüncü kez mezuniyet sevinci yaşadı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen törende başarı belgesini aldı.

Azmi ve çalışkanlığı ile diğer öğrencilere örnek olan Yüzbaşıoğlu, yemin ettikten sonra arkadaşları ile kep fırlattı.

Karabük Üniversitesinin kendilerine sunduğu eğitim ve altyapı imkanları için teşekkür eden Meral Yüzbaşıoğlu, "Aslında Safranboluluyum ama 40 yıldan fazladır İzmir'de yaşıyorum. 1990'dan beri yurt dışına ihracat yapan bir şirketin hem kurucusu hem tasarımcısı hem sahibiyim. Bu üçüncü üniversitem. Covid'le birlikte başladı bu üçüncü üniversite hikayesi. Covid'le birlikte başlayan bu süreç başarıyla sonuçlandı. Ülkemizde bu süreçte Covid'in ardından bir de deprem yaşandı. Bunlara rağmen fakültemiz bize gerekli altyapıyı ve eğitimi verdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllar önce "Keşke burada bir üniversite olsaydı ve ben de bu üniversitede okusaydım" diye hayal kurduğunu söyleyen Yüzbaşıoğlu, "Ben buradan göçtükten sonra burası kuruldu. Kısmet oldu yıllar sonra burada bir üniversiteden mezun olmak. Karabük Üniversitesinin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde tüm emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okuma sevgisinin ailesinden geldiğini belirten Yüzbaşıoğlu, çocuklarının ve eşinin de iyi okullarda başarılı eğitimler aldığını ifade ederek aynı zamanda Açıköğretim Fakültesi Felsefe Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

İş hayatının devam edeceğini ve ailesiyle yoğun bir yaşam sürdürdüğünü aktaran Yüzbaşıoğlu, üniversitenin altyapısını ve hocaların gayretini takdirle karşıladığını söyledi.

Tercih yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yüzbaşıoğlu, "Üniversitenin altyapısı yeterli, hocaların gayreti takdire şayan. Güzel bir şehir, güzel bir üniversite, çok gayretli bir kadro var burada. Yeni gelecek öğrencilerin de bundan istifade etmesini gönülden isterim" dedi.

Başarının azim, istek ve vazgeçmemek olduğunu ifade eden Yüzbaşıoğlu, azim ve kararlılıkla okumanın yaşının olmadığını vurguladı. - KARABÜK