Karabük\'te ağaca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük- Bartın kara yolu Nebioğlu köyü mevkisinde K.D. idaresindeki 78 ABZ 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü K.D. ve A.D, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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