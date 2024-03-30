Karabük\'te Aranan 7 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Eskipazar Açık Cezaevi Müdürlüğü'nden firar eden ve hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan U.M.Y'yi yakaladı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de 22-29 Mart tarihlerinde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Türkiye'de yarın yapılacak olan 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bolu'da sandıklar kuruldu ve hazırlıklar tamamlandı. Bolu'da merkez köyler hariç 166 bin 303 seçmenin oy kullanacağı kabin bölümleri ve 529 sandık kuruldu. Bolu genelinde ise 239 bin 169 seçmen, 1061 sandıkta oy kullanabilecek.
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