Karabük\'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Güncel

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan S.E. yönetimindeki 78 ABE 871 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü S.E. ve otomobilde bulunan Ö.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.