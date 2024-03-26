Karabük'teki bazı öğrencilerin Afrikalı öğrencilerle birlikte olduktan sonra HPV ve HIV gibi cinsel yollarla bulaşan hastalıklara yakalandıkları iddiaları Türkiye'de infial yaratmıştı. Karabük, son olarak bir üniversite öğrencisinin intiharı ile gündeme geldi.
Safranbolu ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı İsmail Necati Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Edebiyat Fakültesi'nde Sanat Tarihi bölümü öğrencisi olan B.Y., oda arkadaşlarının sahur yapmak için yemekhaneye gittiği sırada 3. kattan atladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Öte yandan üniversite öğrencisinin, intihar öncesinde sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını sildiği belirtildi. Ayrıca Yıldırım'ın, sosyal medya hesabındaki biyografisine, "Umarım bu dünyadaki son günüm (26.03.2024 01:30)" ifadelerini yazdığı da görüldü.Karabük Üniversitesi'nden HIV ve HPV iddialarına yanıt: Tamamen asılsız ve uydurmadır Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
Son Dakika › Güncel › Karabük'te bir üniversitesi öğrenci KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de gerçekleştirilen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşı Serdar Alp dahil 12 şüphelinin gözaltına alındığını ve organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Cem Yılmaz, Tim Show Center'da sahnelediği yeni performansı 'Pek Yakında - Extr Act'ın gelirini Oyuncular Sendikası'na bağışladı. Oyuncular Sendikası, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında açıklama yaptı.
Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, İzmit-Düzce yolunda, Manisa-İzmir yolunda, Bandırma-Biga yolunda, Taşova-Erbaa-Niksar yolunda, Seydikemer-Söğüt yolunda, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda, Diyarbakır-Mardin yolunda, Zonguldak-Devrek yolunda ve Arhavi-Hopa-Sarp yolunda çalışmalar nedeniyle trafik akışı etkileniyor.
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, şarjı en uzun giden Xiaomi telefonu olarak belirlendi. DXOMARK testlerine göre yapılan sıralamada Xiaomi 11T ikinci, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ve Xiaomi Redmi Note 10 ise üçüncü sırada yer aldı.
Yeni bir söylentiye göre Apple'ın Vision Pro'ya Apple Pencil desteği getirebileceği konuşuluyor. Apple, Apple Pencil desteğini Vision Pro'ya yeni bir etkileşim yöntemi olarak getirebilir. Yenilenmiş iPad Pro serisiyle birlikte yeni bir Apple Pencil'in piyasaya sürüleceğine dair söylentiler var. Apple'ın visionOS 2.0'ı Haziran'daki WWDC etkinliğinde duyurması bekleniyor.
Apple, Nisan ayından itibaren iPhone'ların satışa sunulmadan önce mağazalarda güncellenmesini sağlayacak yeni bir program başlatmayı planlıyor. Bu program, ABD mağazalarından başlayacak ve sonrasında küresel çapa yayılacak. Apple özel bir sistem geliştirdi ve bu sistem sayesinde iPhone'un kutusundan çıkarılmadan önce mağazada yazılım güncellemesine imkan tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların yeni cihazlarını güncelleme sürecine ayırdığı zamanı azaltabilir ve kurulum sürecini daha verimli hale getirebilir.
Samsung, Mach-1 adını verdiği yapay zeka çipi ile sektöre adım atmaya hazırlanıyor. Mach-1 çipi, GPU, CPU ve bellek arasındaki veri transferinde yaşanan darboğazları azaltacak bir tasarıma sahip olacak. Samsung'un hedefi en büyük yapay zeka donanımı üreticisi olmak.
Tunceli'de düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlı olduklarını belirtti.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-20' operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve organize suç örgütlerine karşı kararlılık mesajı verdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Tasarının bağlayıcılığı konusunda farklı görüşler bulunuyor. ABD, tasarının bağlayıcı olmadığını savunurken, Çin ve BM sözcüleri tasarının bağlayıcı olduğunu belirtiyor. İsrail'in bu karar sonrası askeri operasyonlarını durdurması gerektiği vurgulanıyor. Ancak BM'nin İsrail'e yaptırım uygulama konusunda zorluklarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.
Diyarbakır'da gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 22 cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 22 cep telefonu bulundu. Şüpheliler tutuklandı.
Diyarbakır'da 21 Mart'taki Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin suç kayıtlarının çoğunun hırsızlık olduğu ortaya çıktı.
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