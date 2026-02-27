Karabük'te Boğulan Öğrenci Toprağa Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te Boğulan Öğrenci Toprağa Verildi

Karabük\'te Boğulan Öğrenci Toprağa Verildi
27.02.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasra'da ölü bulunan Hasan Erdem Sevimli, Karabük'te cenaze namazının ardından defnedildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde ölü bulunan gencin cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Yakınları tarafından 5000 Evler Merkez Camisi'ne getirilen Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hasan Erdem Sevimli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, taziye mesajı yayımladı.

Rektör Kırışık, mesajında, "Üniversitemiz Bilişim Teknolojileri MYO öğrencimiz Hasan Erdem Sevimli'nin Amasra'da meydana gelen boğulma vakası sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Erdem, Karabük, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Boğulan Öğrenci Toprağa Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Mucizenin ta kendisi 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı Mucizenin ta kendisi! 10. kattan düşen çocuğu montla yakaladı
Anlaşma sağlanamıyor Zeki Çelik’in istediği ücret dudak uçuklattı Anlaşma sağlanamıyor! Zeki Çelik'in istediği ücret dudak uçuklattı
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Paşinyan ve Tusk’tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 18:58:03. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Boğulan Öğrenci Toprağa Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.