Karabük\'te Boğulan Öğrenci Toprağa Verildi

Bartın'ın Amasra ilçesinde denizde ölü bulunan gencin cenazesi memleketi Karabük'te toprağa verildi.
Yakınları tarafından 5000 Evler Merkez Camisi'ne getirilen Karabük Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hasan Erdem Sevimli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, taziye mesajı yayımladı.
Rektör Kırışık, mesajında, "Üniversitemiz Bilişim Teknolojileri MYO öğrencimiz Hasan Erdem Sevimli'nin Amasra'da meydana gelen boğulma vakası sonucu vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
