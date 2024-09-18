Karabük\'te Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Ağır Yaralandı

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KARABÜK'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Ç.Ö. (11) ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karabük- Kastamonu karayolunun 100'üncü Yıl Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İ.Y yönetimindeki 78 ABY 302 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Ö. isimli çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.