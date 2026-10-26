Karabük\'te Eflani yolundaki ormanlar sonbaharla kızıla büründü, dronla görüntülendi

Karabük'te Eflani yolundaki ormanlar sonbaharla kızıla büründü, dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te sonbaharın gelmesiyle ormanlar yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl tonlarına büründü. Türkiye'de yüz ölçümüne oranla en fazla ormana sahip kentte, Karabük-Eflani ve Karabük-Bartın kara yolları güzergahındaki manzara dronla görüntülendi.
KARABÜK'te sonbaharla birlikte kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, dronla görüntülendi.
Türkiye'de yüz ölçümüne oranla en fazla ormana sahip olan Karabük'te, sonbaharın renkleri doğaya yansıdı. Karabük- Eflani ve Karabük- Bartın kara yolları güzergahındaki ormanlarda yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim oldu. Bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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