Karabük\'te Eflani yolundaki ormanlar sonbaharla kızıla büründü, dronla görüntülendi

KARABÜK'te sonbaharla birlikte kahverengi ve kızıl tonlarına bürünen ormanlar, dronla görüntülendi.

Türkiye'de yüz ölçümüne oranla en fazla ormana sahip olan Karabük'te, sonbaharın renkleri doğaya yansıdı. Karabük- Eflani ve Karabük- Bartın kara yolları güzergahındaki ormanlarda yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim oldu. Bölgedeki manzara, dronla görüntülendi.