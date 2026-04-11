Karabük'te Filistin’e Destek Yürüyüşü

11.04.2026 21:40
Karabük'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Yenişehir Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada Safranbolu Sultantepe Camisi imam hatibi Hasan Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, dünyanın bir topluluğun yok edilişini, televizyondan izlediğini söyledi.

Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın çektiği fotoğrafa vurgu yapan Çetinkaya, "Normalde anneler çocuklarını kucağına alırken güzel bir parka ya da yatağına götürür. Ancak Filistin, Lübnan, İran ve Doğu Türkistan'da anneler çocuklarını zulümden, ölümden, bombalardan, yıkımdan kurtarmak için kucağına alıyor." dedi.

Basın açıklamasını okuyan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk de tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini kaydetti.

İnsanlığın adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını belirten Şentürk, "Biz esir değiliz, bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak da değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla, varımızla, yoğumuzla direneceğiz." diye konuştu.

Direnişin sadece sözde değil, denizde ve karada sürdüğünü ifade eden Şentürk, şöyle devam etti:

"18 yılı aşkın süredir Gazze'ye uygulanan abluka bugüne dek defalarca, hem karadan hem denizden kırılmaya çalışıldı. Her seferinde de işgal rejiminin hukuksuz müdahalelerine maruz kaldı ama bizler bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle, Gazze'deki ablukayı kırmak ve mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu Nisan ayı içerisinde 200'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo, sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil etmektedir."

Konuşmaların ardından Şentürk'ün kızı 6 yaşındaki Hüma, Mehmet Akif İnan'ın "Mescid-i Aksa'yı Gördüm Düşümde" şiirini okudu.

Program, İl Müftü Yardımcısı Namık Karaahmetoğlu'nun yaptığı duayla sona erdi.

Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

