Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlünün de aralarında bulunduğu 3 kişi, polisin 10 kilometrelik kovalamacasıyla Düzce'de yakalandı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ring halinde görev yapan Bölge Trafik Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden 14 KL 979 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durdurdu.
Otomobilin arka kapısından inerek çalılık alana kaçan A.E.O. ekiplerce yakalandı.
Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde A.E.O'nun 19 suç kaydının bulunduğunu ve hükümlü olduğunu tespit etti.
A.E.O. ifadesinde, gece saatlerinde Karabük Eskipazar Açık Cezaevinden firar ettiğini, otomobile de otostopla durdurup bindiğini söylediği öğrenildi.
Otomobili kullanan A.K'nin ise ehliyetsiz olduğu ve 5 suçtan arandığı, otomobildeki N.T'nin de 6 suçtan araması olduğu belirlendi. Üç kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Cezaevi firarisi A.E.O'nun yakalanma anı, polis kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Firar Eden Hükümlü Polis Kovalamacasıyla Yakalandı - Son Dakika
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, 'dört yıllık seçimsiz dönem' ülkemiz için önemli bir fırsattır' dedi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Mudurnu ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde yapılan denetimlerde, otobüslerde sivil kıyafetli jandarma personeli yolculara uyarılarda bulundu ve kurallara uymaları konusunda bilgilendirdi.
Türkiye, Cumhurbaşkanı kararıyla Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'yı durdurduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO müttefiklerinin de anlaşmayı askıya alma kararlarının yürürlüğe girdiğini belirtti. AKKA, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanların sınırlamalarını ve silah azaltmalarını öngören bir anlaşmadır.
Odunpazarı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, hayvanlara ilgi gösterirken öğretmenler de görevlilere teşekkür etti.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Manavgat Belediye Başkanı seçilen Niyazi Nefi Kara, mazbatasını alarak görevine başladı. Görevini devreden Şükrü Sözen, Kara'nın başarılı olacağına inandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?