Karabük'te Firar Eden Hükümlü Polis Kovalamacasıyla Yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te Firar Eden Hükümlü Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

Karabük\'te Firar Eden Hükümlü Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlü ve diğer iki kişi, polisin 10 kilometrelik kovalamacası sonucu Düzce'de yakalandı. Firari hükümlünün otomobili durdurmayan sürücü kaçmaya başladı ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari hükümlünün 19 suç kaydı olduğu ve otomobili kullanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 5 suçtan arandığı belirlendi. Üç kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

05.04.2024 13:09
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Karabük'te cezaevinden firar eden hükümlünün de aralarında bulunduğu 3 kişi, polisin 10 kilometrelik kovalamacasıyla Düzce'de yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde ring halinde görev yapan Bölge Trafik Amirliği ekipleri, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyreden 14 KL 979 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu durdurdu.

Otomobilin arka kapısından inerek çalılık alana kaçan A.E.O. ekiplerce yakalandı.

Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde A.E.O'nun 19 suç kaydının bulunduğunu ve hükümlü olduğunu tespit etti.

A.E.O. ifadesinde, gece saatlerinde Karabük Eskipazar Açık Cezaevinden firar ettiğini, otomobile de otostopla durdurup bindiğini söylediği öğrenildi.

Otomobili kullanan A.K'nin ise ehliyetsiz olduğu ve 5 suçtan arandığı, otomobildeki N.T'nin de 6 suçtan araması olduğu belirlendi. Üç kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Cezaevi firarisi A.E.O'nun yakalanma anı, polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Firar Eden Hükümlü Polis Kovalamacasıyla Yakalandı - Son Dakika

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