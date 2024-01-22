23:24 • •
Karabük'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarını sürdürdü.
Hakkında 3 ayrı suçtan yakalama emri bulunan ve 26 Aralık 2023'te Çanakkale Cezaevi'nden firar eden S.G. ekiplerce yakalandı.
Adliyeye sevk edilen S.G, işlemlerinin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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