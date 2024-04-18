Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı

Geniş Video İzle

Karabük'te meydana gelen heyelan sonucu 4 ev boşaltıldı. Heyelanın yaşandığı bölgede bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu alt tarafta bulunan tek katlı evin çatısına zarar verildi. Polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan incelemeler sonucunda 2'si 2 katlı olmak üzere 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti.

18.04.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen heyelan sonrası 4 ev boşaltıldı.

Olay Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta meydana geldi. Yumuşayan toprağın kayması sonucu istinat duvarının bir bölümü çöktü. Kopan parçalar alt tarafta bulunan kimsenin bulunmadığı tek katlı evin çatısına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 2'si 2 katlı olmak üzere 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

Karabük, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
21:20 Kenya Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere helikopter kazasında 10 kişi hayatını kaybetti Kenya Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere helikopter kazasında 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
20:17 Tokat’ta eğitime 1 gün ara verildi Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 22:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement