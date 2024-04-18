Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev boşaltıldı
KARABÜK - Karabük'te meydana gelen heyelan sonrası 4 ev boşaltıldı.
Olay Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta meydana geldi. Yumuşayan toprağın kayması sonucu istinat duvarının bir bölümü çöktü. Kopan parçalar alt tarafta bulunan kimsenin bulunmadığı tek katlı evin çatısına zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 2'si 2 katlı olmak üzere 4 evin boşaltılmasına karar verildi. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
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