Karabük'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 sürücü iki ayrı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 sürücü iki ayrı hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 sürücü iki ayrı hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Kanyon Köprü mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

M.C. (40) idaresindeki 78 ABH 422 plakalı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Kanyon Köprü mevkisinde İ.A. (42) yönetimindeki 78 AR 325 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerin sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiDevlet HastanesiSafranboluKarabükGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
12:56
Avrupa’da kış saati uygulaması başladı Türkiye ile fark açıldı
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı
12:23
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu
12:06
Hal Yasası’nda yeni dönem Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
Hal Yasası’nda yeni dönem! Zincir marketlere yerli ürün yükümlülüğü gündemde
11:58
Avcılar’da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS’ye giremedi
Avcılar'da aynı isimli iki okulu karıştıran aday KPSS'ye giremedi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
11:04
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi Yok artık dedirten talep
Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 13:05:22. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 sürücü iki ayrı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei