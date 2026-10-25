Karabük\'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 sürücü iki ayrı hastaneye kaldırıldı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı, yaralanan 2 sürücü iki ayrı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te Kanyon Köprü mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.C. (40) idaresindeki 78 ABH 422 plakalı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi Kanyon Köprü mevkisinde İ.A. (42) yönetimindeki 78 AR 325 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobillerin sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?