Karabük\'te İki Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Y.C. idaresindeki 78 BA 175 plakalı otomobil, Kapullu Mahallesi 910. Cadde'de kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazada otomobildeki S.C. ve S.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük- Bartın kara yolu Soğuksu mevkisindeki kazada ise 37 ACM 904 plakalı çimento yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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