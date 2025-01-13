Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın ardından Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.
Kent merkezinde ise sağanak etkili oldu.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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