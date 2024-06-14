Karabük'te Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Oluşan Olumsuzluklar - Son Dakika
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Karabük'te Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Oluşan Olumsuzluklar

Karabük'te yaşanan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok olumsuzluk meydana geldi. Kemal Güneş Caddesi'nde bir binanın tabelası uçarken, caddede yürüyen yayalar zorluk çekti ve iş yerlerinin malzemeleri etrafa savruldu. Kent merkezindeki ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Ayrıca, 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın çatısındaki kalkan duvar yıkıldı ve çevredeki dairelere zarar verdi. Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyü camisinin minaresi de rüzgar nedeniyle yıkıldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde ise kopan elektrik tellerinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eskipazar ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Tüm bu olaylar güvenlik ve cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

14.06.2024 20:47
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Karabük'te kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kemal Güneş Caddesi'nde bir binadaki tabela uçtu.

Caddede yayalar yürümekte zorluk çekerken bazı iş yerlerinin önündeki malzemeler de rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu.

Kent merkezindeki bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

100. Yıl Mahallesi 1009 nolu caddede de kuvvetli fırtına 6 katlı apartmanın çatısındaki kalkan duvarı yıktı.

Yıkılan duvar çevredeki bir apartmanın 3 dairesine zarar verdi. Balkonlar ile pencerelerin hasar gördüğü binada polis ve AFAD ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Düzce köyü camisinin minaresi ise şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde de kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskipazar ilçesinde ise yıldırım düşen 5 yerde çıkan orman yangını, ekiplerce söndürüldü.

Kentte fırtına sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, güvenlik ve cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA

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