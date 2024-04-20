Karabük\'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik akımının kesilmesiyle tehlike önlendi ve devrilen ağaçlar kaldırıldı. Vezirköprü ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.