Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ormanlara Girişlerin Yasaklandığını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ormanlara Girişlerin Yasaklandığını Açıkladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirterek, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, Karabük sınırları içindeki ormanlara girişlerin 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

12.06.2024 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen mayıs ayı güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu söyledi.

Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenen kesintisiz devam edeceğini belirterek, "Terör örgütlerinden orgnaize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz bundan böyle de devam edecektir." dedi.

Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi konusunda mücadelenin kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Yavuz, mayıs ayında bu olayların yüzde 98'inin kolluk ve adli birimler tarafından aydınlatıldığını kaydetti.

Yavuz, Karabük sınırları içinde hiç kimsenin kaçak ve ruhsatsız silah taşımasına ve kullanmasına vatandaşların huzuru ve güvenliği adına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Karabük'ümüzün huzuru ve güvenliği için tüm kolluk birimlerimizle 24 saat sahada olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Yavuz, "Tatil boyunca tüm birimlerimiz ve personelimizle sahada olacağız. Bayram tatili süresince emniyet birimlerimiz 59 ekip 494 personelle, jandarma birimlerimiz ise 101 ekip 435 personel olmak üzere toplam 160 ekip 929 personelle görev başında ve sahada olacağız." diye konuştu.

Orman yangınlarının önlenmesine yönelik duyarlılık çağrısı yapan Yavuz, "15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde Karabük sınırları içindeki ormanlara girişler, izin verilen kişiler dışında yasaklanmıştır. Unutmayalım ki geleceğimiz olan yeşil vatanı korumak hepimizin temel vatandaşlık görevidir." dedi.

Vali Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek de katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Yavuz, Karabük, Çevre, Güvenlik, Orman Yangınları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ormanlara Girişlerin Yasaklandığını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:35:02. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ormanlara Girişlerin Yasaklandığını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement