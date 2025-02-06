Karabük'te Otobüs Terminali Yenileniyor

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Karabük'te otobüs terminalinde tadilat projesi başlatılıyor.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ve şehirler arası ulaşımı daha konforlu ve modern hale getirmek amacıyla otobüs terminalinde kapsamlı tadilat projesi gerçekleştirilecek.

Toplam 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare teras alanına sahip olacak şekilde planlanan proje, terminalin hem iç hem de dış mekanlarında önemli yenilikler içeriyor.

Proje kapsamında bilet satış ofisleri, emanet ve kayıp eşya bölümleri, lostra, berber, hediyelik eşya dükkanları, zabıta ve polis noktaları gibi hizmet birimleri modernize edilecek, mevcut kafe alanı kaldırılarak, yerine lokanta ve kafe entegrasyonu sağlanacak ve 45 metrekarelik yeni teras alanı oluşturulacak. Bekleme salonu da genişletilerek yolculara daha ferah alan sunulacak.

Terminalin dış cephesi kompozit kaplamayla yenilenerek modern görünüm kazandırılacak.Terminal çevresinde estetik peyzaj düzenlemeleri yapılarak, yolcuların bekleme süreçlerinde rahat edebileceği açık ve dinlenme alanları oluşturulacak.

Bodrum katta otopark alanı ve teknik hacimler optimize edilerek, terminalin operasyonel süreçlerinin verimli işlemesi için gereken altyapı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım attıklarını belirterek, "Otobüs terminalimizde gerçekleştireceğimiz bu kapsamlı yenileme çalışmalarıyla hemşehrilerimize daha konforlu ve modern hizmet sunmayı hedefliyoruz. Terminalimizin iç ve dış mekanlarında yapacağımız düzenlemelerle estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek, Karabük'e yakışır tesis oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

U.K. idaresindeki 78 AAR 300 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapmak isterken yolun karşısına geçmeye çalışan S.B. isimli yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.B. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulak Kavşağı'nda ise A.Ş. idaresindeki 78 ABS 339 plakalı motosiklet, Y. A. idaresindeki 06 ACE 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.