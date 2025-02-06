Karabük'te Otobüs Terminali Yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Otobüs Terminali Yenileniyor

Karabük'te otobüs terminalinde modernizasyon çalışmaları başlarken, yeni hizmet birimleri ekleniyor.

06.02.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te otobüs terminalinde tadilat projesi başlatılıyor.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ve şehirler arası ulaşımı daha konforlu ve modern hale getirmek amacıyla otobüs terminalinde kapsamlı tadilat projesi gerçekleştirilecek.

Toplam 3 bin 213 metrekare kapalı alan ve 66 metrekare teras alanına sahip olacak şekilde planlanan proje, terminalin hem iç hem de dış mekanlarında önemli yenilikler içeriyor.

Proje kapsamında bilet satış ofisleri, emanet ve kayıp eşya bölümleri, lostra, berber, hediyelik eşya dükkanları, zabıta ve polis noktaları gibi hizmet birimleri modernize edilecek, mevcut kafe alanı kaldırılarak, yerine lokanta ve kafe entegrasyonu sağlanacak ve 45 metrekarelik yeni teras alanı oluşturulacak. Bekleme salonu da genişletilerek yolculara daha ferah alan sunulacak.

Terminalin dış cephesi kompozit kaplamayla yenilenerek modern görünüm kazandırılacak.Terminal çevresinde estetik peyzaj düzenlemeleri yapılarak, yolcuların bekleme süreçlerinde rahat edebileceği açık ve dinlenme alanları oluşturulacak.

Bodrum katta otopark alanı ve teknik hacimler optimize edilerek, terminalin operasyonel süreçlerinin verimli işlemesi için gereken altyapı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım attıklarını belirterek, "Otobüs terminalimizde gerçekleştireceğimiz bu kapsamlı yenileme çalışmalarıyla hemşehrilerimize daha konforlu ve modern hizmet sunmayı hedefliyoruz. Terminalimizin iç ve dış mekanlarında yapacağımız düzenlemelerle estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek, Karabük'e yakışır tesis oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Karabük'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

U.K. idaresindeki 78 AAR 300 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde kavşaktan dönüş yapmak isterken yolun karşısına geçmeye çalışan S.B. isimli yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.B. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bulak Kavşağı'nda ise A.Ş. idaresindeki 78 ABS 339 plakalı motosiklet, Y. A. idaresindeki 06 ACE 315 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Karabük Belediyesi, Karabük Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Otobüs Terminali Yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük'te Otobüs Terminali Yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.