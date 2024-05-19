Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük- Ankara kara yolunda seyreden H.Y. idaresindeki 43 ACC 083 plakalı otomobil, Söğütlüçeşme mevkisinde E.G. yönetimindeki 54 YD 069 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 54 YD 069 plakalı araçtaki yolcu M.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı - Son Dakika
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