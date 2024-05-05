Karabük\'te Otomobilin Ters Yönde İlerlediği Anlar Kaydedildi

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Karabük'te otomobilin ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zonguldak Caddesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametinde ters yönde ilerledi. Sürücü, ters yönde giderken alt geçidi de kullandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan o anlar, başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.