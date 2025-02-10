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Karabük'te Siyah Beyaz Manzara

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Karabük'te kar yağışı sonrası şehirde siyah-beyaz renkler hakim oldu, yüksek kesimlerde kar etkili.

10.02.2025 16:51
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Kar yağışı sonrası kentte siyah beyaz renkler hakim oldu

Karabük'ün bir kısmında kar bir kısmında kuru soğuk hakim

KARABÜK - Karabük'te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı sonrası bir kısmı beyaz örtüyle kaplanan şehir dronla görüntülendi.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı şehir merkezinde de gece yarısı itibariyle etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düştüğü şehrin bir bölümü kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken diğer kısmında kuru soğuk hakim oluyor.

Siyah-beyaz renklerin hakim olduğu şehir dron ile görüntülendi.

Öte yandan Karabük Üniversitesi TOKİ Konutları mevkiinde kar yağışı sonrası sürücülerin karla kapla yolda yaşadıkları zorluklar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Selçuk Özcan, "Burada yoğun bir kar yağışı görünce gitme noktasında tereddütte kaldım. Sanki farklı mevsimlerdeyiz gibi. Burada yoğun kar yağışı var aşağılarda bir şey yokmuş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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