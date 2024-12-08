Karabük'te Suriyeliler Esad'ın Çöküşünü Kutladı

Esad rejimi çöktü, Karabük'teki Suriyeliler kutlama yaptı
KARABÜK - Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesiyle birlikte, Karabük'te yaşayan Suriyeli öğrenciler ve aileler zafer sevincini coşkuyla kutladı.
Karabük Üniversitesinde okuyan ve kentte yaşayan Suriyeliler 100. Yıl pazar yerinde toplanarak ellerinde Türk ve Özgür Suriye bayrakları eşliğinde rejimin çöküşünü kutladı. Kalabalık, Esad rejimini eleştiren sloganlar atarken, katılımcılara tatlı, lokma ve şeker ikramı yapılarak havai fişek atıldı.
Karabük Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli Öğrencilerin Başkanı İbrahim Bitar (26), başta Türkiye Cumhuriyeti ve halkına teşekkür ederek, " Esad rejimin çöküşünü büyük bir sevinçle kutluyoruz. Ülkemizi inşallah birlikte yeniden inşaa edeceğiz. Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız ve mutlaka geri ödeceğiz. Suriyeyi bişrlikte özgürleştirdik. Eğitimlerimiz bitince bizlerde geri döneceğiz. Hiç kimse kendi ülkesinden ayrılmak istemez. Gelecekte işbirliğimiz daha fazla olacak" dedi.
Toplanan grup saatlerce Esad rejiminin çöküşünü kutladı.
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