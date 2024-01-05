Karabük\'te Teknoloji Mağazasında Dolandırıcılık Yapan Çalışan Gözaltına Alındı

Karabük'te dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan teknoloji mağazası çalışanı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım-26 Aralık 2023 tarihlerinde ilde faaliyet gösteren teknoloji mağazasında yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin 3 Ocak'ta 3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat etti.

Şikayetçiler, ifadelerinde bahse konu iş yerinden açık kimlik bilgilerini bilmedikleri mağaza çalışanından çeşitli marka ve modelde birer cep telefonu satın aldıklarını söyledi.

Bu kişiler, mağaza çalışanın, kendilerine bedelini ödedikleri telefonların depo/stokta olmadığını, sonrasında ise kendileriyle cep telefonları için herhangi bir personel ya da müşteri hizmetlerinin irtibata geçmediğini belirtti.

Bunun üzerine süreç hakkında bilgi almak için aynı mağazaya giden mağdurlar, işletme müdürüyle görüşmelerinde kendilerine böyle bir işlemden haberdar olunmadığının bildirilmesi üzerine şüpheliden davacı ve şikayetçi olduklarını beyan etti.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince mağaza sorumlusuyla irtibata geçildi.

Mağaza sorumlusu H.K, mağaza çalışanı olan şüpheli B.S.B'nin mağazadan 83 parça (cep telefonu, televizyon, klavye ve kulaklık gibi) toplam değeri 2 milyon 537 bin 894 lira dijital malzemeleri aldığını, yapılan sayım sonrasında tespit ettiklerini beyan etti.

Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda şüpheli B.S.B. polis ekiplerince ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.