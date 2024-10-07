Karabük'te Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı

Karabük\'te Trafik Kazası: 1 Çocuk Yaralandı

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 12 yaşındaki çocuk yaralandı.

07.10.2024 19:49
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Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı.

E.A. idaresindeki 34 CTN 461 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde R.Ö. yönetimindeki 78 BA 737 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçtaki A.Ö. (12) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde yapılan faaliyette 2 kişinin üzerinde, ikametinde ve bulunduğu araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 3 parça halinde alüminyum folyoya sarılı 2,37 gram metamfetamin, 1,28 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan nargile, 3 pürmüzlü çakmak, 30-40 santimetre uzunluğunda kasatura, ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve 9 adet 9 milimetre çapında kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılardan birine ruhsatsız kuru sıkı tabanca bulundurmaktan 8 bin 322 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından "Dolandırıcılık ve Silahla Tehdit" suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

1-30 Eylül tarihlerinde hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 105 şüpheli yakalandı.

Yakalanan zanlılardan 21'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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